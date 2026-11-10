¿Christian Nodal se hizo un tatuaje con el símbolo de la familia Aguilar?

De nueva cuenta Christian Nodal se encuentra en medio de los reflectores, aunque en esta ocasión no es una polémica, es por demostrar la gran conexión que tiene con la familia de su esposa, Ángela Aguilar con quien ha tenido una relación llena de mucha polémica.

Noticia Destacada Christian Nodal muestra su nuevo tatuaje relacionado al símbolo de la familia Aguilar

Y es que, el sonorense estuvo presente en el Festival Cultural de Calaveras 2026, el cual se lleva a cabo en la Megavelaria de la Isla San Marcos en Aguascalientes, donde como pocas veces se subió al escenario con su suegro, Pepe Aguilar.

¿Christian Nodal se hizo un tatuaje por la familia Aguilar?

En momento en que los dos cantantes se subieron al escenario se viralizó en redes sociales, ya que arriba del escenario dejó entrever el gran cariño y respeto que se tiene entre ambos. Sin embargo, los asistentes notaron algo muy peculiar y se trata de un nuevo tatuaje que tiene Christian Nodal.

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Tras estas especulaciones, el perfil de redes sociales de ‘Chamonic’, compartió que el sonorense tiene un nuevo tatuaje, el cual las primeras versiones, afirman que se trataría de un fierro de herrar de la hacienda 'El Soyate', el cual es el emblema tradicional iniciado por don Antonio Aguilar y continuado por Pepe Aguilar.

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