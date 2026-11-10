Empresarios piden garantizar el IronMan 70.3 en Campeche para 2027 tras buenos resultados económicos

Con resultados positivos en ocupación hotelera, afluencia de visitantes y consumo en establecimientos comerciales, el Consejo Empresarial Turístico de Campeche (Ceturcam) destacó el impacto económico que dejó el Ironman 70.3, realizado el pasado domingo en la capital campechana, por lo que pidió al Gobierno del Estado garantizar su continuidad para 2027 y convertirlo en parte permanente del calendario de eventos de la ciudad.

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El organismo, integrado por hoteleros, restauranteros, agentes de viajes, guías de turistas, ejecutivas de empresas turísticas y empresarios de turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo rural, consideró que este tipo de competencias internacionales son detonantes de la actividad turística, la derrama económica y la promoción de Campeche ante visitantes nacionales y extranjeros.

La Ceturcam señaló que la edición 2026 permitió recibir aproximadamente a 1,400 deportistas, además de acompañantes y equipos de apoyo, quienes generaron movimiento en hoteles, restaurantes, transporte, servicios turísticos y comercios.

De acuerdo con estimaciones del sector hotelero organizado, la estancia promedio fue de 3.5 noches, lo que representa una oportunidad para incrementar el consumo y las noches de hospedaje en la capital.

Por su parte, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Rodrigo Bojórquez Ruiz, aseguró que los resultados superaron las expectativas iniciales, pues algunos establecimientos del Centro Histórico, barrios tradicionales y el malecón duplicaron sus ventas durante los tres días de actividad, mientras que otros reportaron incrementos de entre 40 y 60 por ciento.

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Explicó que previamente esperaban un crecimiento de entre 30 y 40 por ciento, por lo que calificó como positivo el movimiento registrado en la ciudad, donde calles como la 59 y el malecón, además de los barrios tradicionales, recibieron visitantes que aprovecharon para consumir y conocer los atractivos, murallas y fuertes de la capital.

Ante estos resultados, Ceturcam pidió a las autoridades estatales realizar las gestiones y previsiones presupuestales necesarias para asegurar el Ironman 70.3 en 2027. También planteó fortalecer la agenda de congresos, convenciones, encuentros deportivos y actividades culturales, al considerar que Campeche necesita eventos con capacidad de atraer visitantes durante todo el año, generar empleos y ofrecer certidumbre a las empresas que dependen de la actividad turística.

JGH