Cuidadora en Campeche pide ayuda para costear tratamientos de su esposo y otro paciente renal

Ser esposa, amiga y cuidadora de dos pacientes renales ha convertido la vida de María Ávila en una lucha constante por conseguir medicamentos, tratamientos y recursos para que ambos puedan continuar con sus respectivos procesos médicos. Uno de ellos es su esposo, Héctor Loría, quien además enfrenta una enfermedad cardiovascular que debe superar antes de poder avanzar hacia un trasplante de riñón.

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Ante las dificultades económicas y las carencias que, asegura, enfrentan los enfermos renales en las instituciones de salud de Campeche, la joven decidió organizar una lotería con causa para recaudar fondos en beneficio de su pareja y de su amigo José Castillo, pues los gastos médicos representan una carga que no siempre pueden solventar por cuenta propia.

"En enfermedades renales, Campeche todavía está en pañales", fustigó Ávila, al señalar que hace falta mayor equipamiento médico, disponibilidad de medicamentos y atención para quienes padecen esta enfermedad, cuya evolución puede obligarlos a recibir tratamientos constantes y enfrentar complicaciones adicionales.

El evento recaudatorio se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Salón Ejecutivo. / Alejandro Balan

Explicó que los pacientes renales suelen presentar episodios de anemia que requieren transfusiones sanguíneas, lo que representa otro desafío para sus familiares y cuidadores, quienes deben salir a buscar donadores y conseguir personas dispuestas a apoyar. Por ello, también hizo un llamado a la donación de sangre, al considerar que donar es un acto de amor.

La situación de su esposo requiere especial atención, pues además de la enfermedad renal presenta problemas de circulación relacionados con una afección cardiovascular. María explicó que primero debe superar estas complicaciones y encontrarse en condiciones adecuadas de salud, ya que de lo contrario no podrá avanzar en el procedimiento para recibir un trasplante de riñón.

Con ese propósito, organizará una lotería con causa para aproximadamente 200 a 250 personas, cuya recaudación permitirá adquirir medicamentos y cubrir tratamientos de ambos pacientes. La actividad está programada para el domingo 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón Ejecutivo, y será abierta al público.

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La información para participar se encuentra disponible en las redes sociales de Héctor Loría y David Castillo, donde también se difunde la convocatoria para quienes deseen colaborar.

María reconoció que la enfermedad renal no es un problema ajeno a la sociedad y que ninguna familia está exenta de enfrentar una situación similar. Mientras espera que su esposo y su amigo puedan avanzar hacia una mejor condición de salud, insistió en pedir la solidaridad ciudadana para que la falta de recursos no se convierta en otro obstáculo en su lucha por una segunda oportunidad de vida.

JGH