Marina rescata con vida a tres pescadores de Ciudad del Carmen tras casi 40 horas varados en altamar

Después de casi 40 horas de incertidumbre, preocupación y desesperación para sus familiares, los tres pescadores de Ciudad del Carmen que habían sido reportados como desaparecidos en altamar fueron localizados y rescatados con vida por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Noticia Destacada Desesperación en Ciudad del Carmen: tres pescadores desaparecen en altamar; sus familias temen lo peor y piden apoyo para localizarlos

El operativo de búsqueda concluyó durante la noche del lunes, luego de que una embarcación que transitaba por la zona lograra ubicarlos y reportara sus coordenadas exactas a las autoridades navales.

Los tres hombres se encontraban a bordo de la lancha pesquera denominada Isabel, la cual permanecía anclada a más de 20 kilómetros de las costas de Ciudad del Carmen, luego de presentar una falla mecánica que los dejó imposibilitados para continuar navegando.

Permanecieron varados casi 40 horas a bordo de la lancha Isabel a más de 20 kilómetros de la costa. / Israel Lozano

Durante todo ese tiempo, los pescadores permanecieron en medio del mar, sin poder regresar por sus propios medios y a la espera de que alguna embarcación pudiera auxiliarlos.

De acuerdo con el testimonio de los propios pescadores, el problema comenzó cuando realizaban sus actividades habituales de pesca en altamar y se encontraban lanzando sus redes. En determinado momento, la pera del motor presentó una falla, lo que provocó que la embarcación dejara de funcionar correctamente y los dejara sin posibilidades de continuar su recorrido.

Ante esta situación, los tripulantes intentaron en repetidas ocasiones solucionar el desperfecto mecánico y conseguir que el motor volviera a funcionar; sin embargo, todos sus esfuerzos fueron inútiles.

Los tres tripulantes fueron trasladados a las instalaciones navales de Carmen para valoración médica. / Israel Lozano

Al darse cuenta de que no podían avanzar y que tampoco contaban con una solución inmediata, decidieron echar el ancla para evitar que la lancha quedara a la deriva y permaneciera en el mismo punto mientras esperaban ayuda.

Conforme transcurrieron las horas, llegó la tarde y posteriormente la noche, sin que pudieran encontrar una manera de regresar a tierra firme. A pesar de las difíciles circunstancias, los tres hombres trataron de conservar la tranquilidad, permaneciendo juntos, conversando y dándose ánimos unos a otros para evitar que la desesperación se apoderara de ellos.

Durante su estancia en altamar observaron que distintas embarcaciones pasaban relativamente cerca de donde se encontraban; sin embargo, ninguna se detenía para brindarles apoyo.

Los pescadores evitaron hacer señas a barcos extraños por miedo a ataques de piratas modernos.

Esta situación también generó desconfianza entre los pescadores, quienes temían acercarse a desconocidos ante la posibilidad de que se tratara de personas dedicadas a cometer robos en el mar, conocidos popularmente como piratas modernos.

Por esa razón, pese a encontrarse en una situación vulnerable y necesitar ayuda, optaron por mantenerse en su embarcación y esperar a que alguna persona se acercara con verdaderas intenciones de auxiliarlos.

La preocupación aumentaba conforme avanzaba el tiempo, pues continuaban sin poder reparar el motor y tampoco tenían la certeza de cuándo podrían ser localizados.

La esperanza llegó cuando finalmente una embarcación que transitaba por la zona decidió aproximarse a la lancha Isabel. Al percatarse de que sus tripulantes necesitaban ayuda, sus ocupantes les proporcionaron agua y alimentos para que pudieran recuperarse después de permanecer tantas horas en el mar.

Además de brindarles asistencia inmediata, los tripulantes de esta embarcación tomaron las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba la lancha y dieron aviso a la Secretaría de Marina, solicitando la intervención de las autoridades para que los pescadores pudieran ser rescatados y trasladados a un lugar seguro.

El reporte permitió activar la respuesta de los elementos navales, quienes se dirigieron hasta el punto señalado. Aproximadamente 30 minutos después de recibir las coordenadas, personal de la Marina arribó al sitio y logró establecer contacto con los tres hombres, concretando finalmente su rescate.

Tras certificar que estaban fuera de peligro y en buen estado de salud, se reencontraron con sus familias. / Israel Lozano

La intervención de las autoridades permitió poner fin a las horas de incertidumbre que habían vivido los pescadores, quienes fueron auxiliados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Marina en Ciudad del Carmen para recibir atención y una valoración médica.

Una vez en tierra, los tres hombres fueron revisados por personal correspondiente, además de que se realizaron los procedimientos para tomar sus datos y conocer las condiciones en las que habían permanecido durante su estancia en altamar. Tras confirmarse que se encontraban fuera de peligro, se les permitió continuar con su camino.

Mientras tanto, sus familiares, quienes durante casi dos días permanecieron preocupados por no tener noticias de ellos, recibieron con enorme alivio la confirmación de que habían sido encontrados con vida. La incertidumbre que rodeó su desaparición finalmente terminó con un desenlace favorable.

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El caso también puso de manifiesto la importancia de la solidaridad entre quienes realizan actividades marítimas, pues fue gracias a la intervención de una embarcación que decidió detenerse, proporcionarles alimentos y agua, y comunicar su ubicación a las autoridades, que los tres pescadores pudieron ser localizados y rescatados sanos y salvos.

Finalmente, lo que comenzó como una jornada de pesca que debía concluir con el regreso habitual a casa terminó convirtiéndose en una experiencia de casi 40 horas de incertidumbre en altamar, de la que los tres tripulantes lograron salir con vida gracias al apoyo de otros navegantes y la intervención de la Secretaría de Marina.

JGH