Campeche espera más de mil 150 atletas y una derrama de 16.5 mdp con cuatro eventos deportivos

La Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, Campeche 2026, impulsada por el Gobierno de México en coordinación con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud) y el Estado, proyecta una derrama económica superior a los 16.5 millones de pesos y la llegada de mil 150 deportistas, además de sus acompañantes, mediante cuatro eventos que se realizarán entre noviembre y diciembre.

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La agenda busca convertir las competencias deportivas en un mecanismo para atraer visitantes, prolongar la ocupación hotelera e incrementar el consumo en restaurantes y establecimientos locales, así como diversificar la oferta turística de Campeche.

El director de Congresos y Convenciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, Marcelo Vargas Rojas, explicó que esta estrategia forma parte de una alianza con el Cometud, mediante la cual se contemplaron siete eventos durante el año, de los cuales tres ya se realizaron y cuatro están pendientes.

Las actividades comenzarán el 27 de noviembre con la Gira Expo Golf México 2026, en el Campeche Country Club; continuarán los días 28 y 29 de noviembre con el Open Water Festival 2026 en el balneario inclusivo Playa Bonita; del 4 al 6 de diciembre se desarrollará Euphoria Leyendas 2026, de voleibol y cachibol, y concluirán el 12 y 13 de diciembre con el MTB Xpujil Calakmul 2026.

José Luis Sosa Limón, presidente del Cometud, detalló que para la Gira Expo Golf se prevén alrededor de 380 mil pesos en derrama económica; el Playa Bonita Open Water Festival generaría 4 millones 900 mil pesos; Euphoria Leyendas superaría los siete millones, mientras que el MTB Xpujil Calakmul rebasaría los cuatro millones de pesos.

Sobre el torneo de golf, Luis Felipe Fortanell Jara, presidente de Expo Golf México, informó que será la última fecha de la gira nacional de este año y contará con participantes locales, de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y otras entidades, además de competidores del extranjero. Para atraer golfistas foráneos, anunció que los primeros ocho que acrediten una reservación hotelera hasta el 29 de noviembre recibirán gratuitamente la renta de equipo y su inscripción al torneo.

La competencia tendrá una modalidad Twosome a GO-GO con hándicap y ofrecerá inscripciones de cuatro mil pesos para socios y cuatro mil 500 para no socios. Los participantes recibirán kit de bienvenida, alimentos y bebidas durante la jornada, además de competir por premios como un automóvil último modelo, un carrito de golf, esculturas de arte huichol, bolsas y equipos de golf, así como premios en efectivo.

Por su parte, Heidy Aguilar Rosito informó que el Playa Bonita Open Water Festival ya contabilizaba 200 nadadores inscritos y espera superar los 300. Precisó que aproximadamente el 80 por ciento proviene de otros estados y cada participante suele acudir acompañado de otra persona, lo que amplía el número de visitantes.

Sosa Limón señaló que la continuidad de esta estrategia durante 2027 dependerá de los resultados obtenidos y de los presupuestos estatal y federal disponibles.

JGH