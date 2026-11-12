La Granja VIP: ¿Quién gana la Salvación, hoy jueves 12 de noviembre?

La polémica sigue creciendo entre los granjeros dentro de La Granja VIP, donde cada uno de los participantes se está concentrando en su estrategia personal, por lo que los equipos han quedado un poco de lado.

Recordemos que, Ivonne Montero fue la primera nominada de la semana, al ser el Legado de Fernando Lozada, mientras que el segundo puesto en la placa de nominación lo ocupó Kevyn ‘Bicolor’, luego de perder el duelo ante Rafa Mercadante.

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Ayer vivimos la Asamblea de Nominación, donde las cosas se pusieron muy intensas, primero cada uno de los granjeros tenía que nominar a dos participantes, lo que causó enfrentamientos muy fuertes.

Uno de los más polémicos fue el que protagonizaron Kunno y Niurka Marcos, pero también el de Ivonne Montero, Manelyk y Julio Camejo, quienes se dijeron de todo ante sus compañeros.

¿Quién gana la Salvación en La Granja VIP?

Tras una Asamblea de Nominación, los que están en riesgo de salir del reality, fueron Niurka y Julio Camejo, mientras que ‘Mono’ Osuna ganó el Huevo Dorado, por lo que tuvo el poder de nominar de forma directa a Rafa Mercadante.

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Esta noche, ellos van a tener la oportunidad de luchar por la Salvación y ganar el poder de la Traición, por lo que nada se encuentra escrito dentro de La Granja VIP.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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