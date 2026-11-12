Operativo contra el narcomenudeo en Campeche termina con un detenido y drogas aseguradas

Un hombre de 47 años fue detenido durante un cateo en un predio de la colonia Ampliación Bellavista, en la ciudad de Campeche, donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGECAM) aseguraron sustancias con características de narcóticos y dinero en efectivo.

La intervención se deriva de una denuncia anónima que permitió a la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo iniciar las investigaciones sobre una posible actividad ilícita en el inmueble. Con los datos recabados, la autoridad solicitó y obtuvo una orden de cateo del Juez de Control del Primer Distrito Judicial.

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El operativo se realizó el miércoles 11 de noviembre, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresaron al predio y aseguraron al hombre, además de dinero en efectivo, sustancias en polvo y fragmentos con características de narcóticos.

Durante la diligencia, personal del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional mantuvo un perímetro de seguridad en el exterior.

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El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio.