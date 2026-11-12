Monreal busca acuerdo con la oposición para elegir nueva presidenta del INE antes de las elecciones de 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que buscará alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para emitir la convocatoria y elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de Guadalupe Taddei.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para avanzar en el procedimiento, pero consideró que una designación sin el respaldo de la oposición podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad del organismo rumbo a las elecciones de 2027.

¿Cómo será elegida la nueva presidenta del INE?

Monreal explicó que pretende construir consensos entre las bancadas parlamentarias en las tres etapas principales del proceso: la emisión de la convocatoria, la integración del Comité Técnico de Evaluación y la designación de quien encabezará el organismo electoral.

El legislador señaló que recurrir únicamente a la mayoría oficialista podría provocar que la próxima presidenta del INE asuma el cargo entre cuestionamientos políticos.

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Por ello, insistió en mantener el diálogo con PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas representadas en San Lázaro.

¿Cuándo nombrarán a la nueva presidenta del INE?

El coordinador morenista reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo para avanzar con la convocatoria, por lo que el nombramiento podría retrasarse.

Sin embargo, aseguró que el INE continúa sus actividades bajo una presidencia provisional y con sus 10 consejeros electorales, por lo que descartó que exista una urgencia que impida buscar consensos.

#EnVivo Conferencia de prensa. https://t.co/IoXykcXatA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 12, 2026

Monreal sostuvo que la prioridad es garantizar que la próxima titular del instituto cuente con respaldo político suficiente para dirigir los trabajos relacionados con los comicios de 2027.

IO