Lluvias, evento de “norte" y descenso de temperatura: así estará el clima en Campeche esta semana

El pronóstico meteorológico para los próximos días en la Península de Yucatán anticipa un incremento significativo en el potencial de lluvias, tormentas eléctricas y un gradual refrescamiento de las temperaturas en Campeche, provocado por la combinación de una vaguada procedente de Centroamérica y el arribo de un nuevo frente frío hacia el fin de semana.

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Desde este martes, una vaguada extendida sobre el oriente de la región comenzará a desplazarse hacia el occidente, aumentando la inestabilidad y la nubosidad en la península. El fenómeno se encuentra respaldado por una fuerte convergencia de humedad desde el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, lo que generará precipitaciones que se irán extendiendo de manera gradual sobre el territorio campechano.

Las autoridades climáticas prevén que las lluvias varíen de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en diversas zonas del estado y áreas marinas vecinas.

Por otro lado, se prevé que entre la jornada del jueves y el transcurso del viernes ingrese a la región una nueva masa de aire frío de origen polar continental. Aunque el sistema llegará amortiguado por las altas temperaturas que registra el Golfo de México, el choque atmosférico causará un evento de «norte» débil con rachas de viento de 50 a 55 kilómetros por hora y un incremento en el oleaje de las costas.

El ingreso de este sistema mantendrá los nublados y prolongará el temporal de lluvias hasta el sábado e incluso el domingo, ya que el frente frío podría quedar como estacionario sobre la península.

Respecto al termómetro, a partir del viernes se experimentará un alivio en el ambiente caluroso. Las temperaturas máximas no superarán los 30 °C en la entidad, mientras que las mínimas durante las noches y madrugadas descenderán a valores de entre 15 °C y 20 °C, con posibilidades de registros puntuales inferiores a los 15 °C en algunas regiones del interior del estado.

JGH