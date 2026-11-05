Prevén lluvias ligeras y aumento de nubosidad en Campeche durante la tarde de este jueves

La Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) informó que para este jueves se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado, temperaturas cálidas durante el día y templadas por la noche y madrugada, así como lluvias escasas a ligeras en algunas zonas del estado.

De acuerdo con el pronóstico, la nubosidad aumentará durante la tarde y noche, cuando podrían presentarse precipitaciones puntuales acompañadas de rachas de viento, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

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Estas condiciones meteorológicas estarán asociadas a una zona de alta presión sobre el oriente del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre la Bahía de Campeche y el ingreso de humedad proveniente del noroeste del Mar Caribe.

Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde las Bahamas hasta Cuba y el noroeste del Mar Caribe. Sin embargo, una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México limitará el desarrollo de nubosidad en la Península de Yucatán.

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Por otra parte, el sistema frontal número 4 permanece estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el noreste del país. Se prevé que sea reforzado por una nueva masa de aire frío el viernes 6 de noviembre.

Ante este panorama, la Seprocicam exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.