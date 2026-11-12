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Estalla conflicto en Sindicato del IMSS en Campeche; acusan bloqueo de cinco planillas

Trabajadores del Sindicato del IMSS en Campeche acusan a su dirigencia estatal de impedir el registro de cinco planillas para participar en el Congreso Seccional Ordinario.

Por Alejandro Pech

12 de nov de 2026

1 min

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Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social denunciaron presuntas irregularidades.
Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social denunciaron presuntas irregularidades. / Alejandro Pech

Nuevo conflicto se genera entre trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, donde denuncian violación a sus derechos al acusar a su dirigencia a cargo de Beatriz Huicán Rodríguez de no permitir la inscripción de cinco planillas para participar en el Congreso Seccional Ordinario.

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Esto para evitar que los trabajadores puedan exigir la destitución de sus actuales dirigentes estatales y del líder nacional, el doctor Rafael Olivos Hernández.

Al acusar que sus dirigentes preparan un congreso a modo, señalaron que por primera vez en la historia pretenden realizarlo en el municipio de Calakmul.

Mónica Sánchez Velueta manifestó que de manera arbitraria sus dirigentes pusieron trabas para que las demás planillas de trabajadores no fuesen aceptadas, violentando así sus derechos como personal activo.

JGH

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