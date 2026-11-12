Catean vivienda en la Supermanzana 101 de Cancún por presunta venta de drogas

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la mañana de este jueves un operativo de cateo en un domicilio de la Supermanzana 101, en Cancún, como parte de una investigación por presunta venta de sustancias ilícitas en la zona.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle 50, en su cruce con la avenida 137, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Puerto Juárez, donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Salud, encabezaron las actuaciones.

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De acuerdo con información preliminar, las investigaciones comenzaron luego de que las autoridades recibieran reportes sobre la posible comercialización de drogas en ese domicilio. A partir de las indagatorias, se reunió información que permitió solicitar una orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez de control.

Los elementos arribaron al sitio alrededor de las 8:00 horas y establecieron un perímetro de seguridad para permitir que los agentes ministeriales realizaran la inspección del inmueble. En el operativo también participaron efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes resguardaron las calles aledañas.

Durante la diligencia, algunas personas que aparentemente son familiares de los habitantes del domicilio se acercaron a los elementos de seguridad para solicitar información sobre el procedimiento y las personas que se encontraban en el inmueble.

Hasta el momento de la transmisión, las autoridades no habían confirmado si hubo personas detenidas ni si se aseguraron sustancias ilícitas u otros indicios relacionados con la investigación.

Se esperaba que, una vez concluida la inspección, la Fiscalía determinara el aseguramiento del inmueble y continuara con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.