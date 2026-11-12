Presidenta de México anuncia inversión histórica en electricidad: hasta tres veces más que en sexenios anteriores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su Gobierno realiza una inversión histórica en infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, con recursos que representan entre dos y tres veces lo destinado a estos rubros durante sexenios anteriores.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contemplan la ampliación y modernización de líneas eléctricas, subestaciones y transformadores en distintas regiones del país.

¿Cuánto invierte el Gobierno de Sheinbaum en transmisión y distribución eléctrica?

Sheinbaum explicó que sostuvo una reunión con representantes de la CFE el miércoles 11 de noviembre, en la que revisaron los avances de los proyectos de infraestructura energética.

"La inversión que estamos haciendo en transmisión y distribución es histórica. Es entre dos y tres veces la inversión que se ha hecho en sexenios anteriores", afirmó.

De acuerdo con cifras presentadas previamente por el Gobierno federal, se contempla una inversión de 161 mil millones de pesos en transmisión y alrededor de 72 mil 470 millones de pesos en distribución eléctrica durante el sexenio.

Noticia Destacada Pemex alcanza su mayor nivel de refinación en 13 años: procesó 1.24 millones de barriles diarios en octubre

Los recursos están destinados a fortalecer las redes que permiten transportar electricidad desde las centrales generadoras hasta los hogares, comercios e instalaciones industriales.

¿Cómo beneficiará la inversión eléctrica a la industria mexicana?

La presidenta destacó que la expansión de las redes eléctricas requiere transformadores, subestaciones y otros equipos especializados, lo que también representa oportunidades para las empresas fabricantes establecidas en México.

En ese contexto, hizo referencia a la inversión de 250 millones de dólares anunciada por la empresa WEG, que contempla la instalación de una nueva planta en Hidalgo y la generación de 2 mil empleos directos.

Sheinbaum señaló que producir estos componentes en territorio nacional permitirá atender parte de la demanda de infraestructura eléctrica sin depender de su importación.

La mandataria sostuvo que estas inversiones contribuirán al crecimiento industrial del país y al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

IO