Retienen cargamento de pulpo y pescado durante operativo en Progreso-Telchac

Un operativo de inspección en la carretera Progreso-Telchac Puerto permitió a autoridades pesqueras detectar dos camionetas que trasladaban productos marinos sin contar con los documentos necesarios para comprobar su origen legal.

Durante la revisión, personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con apoyo de elementos de la Novena Zona Naval, encontró en una de las unidades 600 kilogramos de pulpo, 17 de boquinete y 17 de pargo. En la segunda camioneta fueron localizados otros mil 200 kilogramos de pulpo.

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Ante esta situación, las autoridades procedieron a retener de manera precautoria tanto los vehículos como la mercancía, que quedaron bajo acta de depósito y a disposición de las instancias correspondientes para los trámites administrativos.

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el aseguramiento, aunque no precisó si hubo personas detenidas ni proporcionó información sobre la identidad de los ocupantes de las unidades.