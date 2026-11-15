Realizan monitoreo de aguas marinas para detectar florecimientos algales nocivos en Sisal y Celestún

Personal de la Estación de Investigación Oceanográfica de Yucalpetén (EIOY) realizó actividades de monitoreo de aguas marinas en los puertos de Sisal y Celestún, Yucatán, mediante la recolección de muestras para identificar posibles Florecimientos Algales Nocivos (FAN) y dar seguimiento a las condiciones ambientales.

Las labores se llevaron a cabo el sábado 14 de noviembre, como parte de las actividades de investigación oceanográfica que buscan detectar oportunamente posibles alteraciones en el medio marino.

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Durante el monitoreo, el personal naval tomó muestras de agua marina en ambos puertos, con el propósito de generar información sobre las condiciones oceanográficas y contribuir a la vigilancia ambiental de la zona costera.

Estas acciones forman parte de los trabajos de investigación y monitoreo que se desarrollan para fortalecer el conocimiento de los ecosistemas costeros y contribuir a la protección del medio ambiente marino.

La recolección de muestras permitirá dar seguimiento a las condiciones del agua y contar con información para identificar posibles florecimientos algales nocivos, fenómenos que forman parte de las alteraciones ambientales que requieren vigilancia en los ecosistemas marinos.