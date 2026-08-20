Alarma en Carmen por suicidios juveniles; psicólogos llaman a combatir el consumo de alcohol y drogas

El suicidio de dos mujeres jóvenes en menos de 24 horas en Ciudad del Carmen encendió las alarmas entre la comunidad psicológica de Campeche, ante el riesgo que enfrentan adolescentes y jóvenes, quienes están más expuestos al uso y abuso de sustancias psicoactivas y tienen fácil acceso a bebidas alcohólicas, condiciones que pueden favorecer conductas impulsivas.

De acuerdo con reportes periodísticos, hasta el cierre de 2025 se registraron 93 suicidios en Campeche, de los cuales 71 fueron hombres y 22 mujeres. En tanto, hasta el 19 de agosto de 2026 se contabilizan 50 muertes autoinfligidas.

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El presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche, Luis Miguel López Cuevas, advirtió que detrás de cada estadística existe una persona que atraviesa sufrimiento, y llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a cambios de conducta como autolesiones, ideación suicida, episodios depresivos y ansiedad, que no deben minimizarse.

El especialista señaló que el grupo de mayor preocupación está entre los 15 y 22 años, aunque también se han detectado riesgos en personas de 35 y 36 años, relacionados con dependencia emocional, relaciones inestables y violencia.

López Cuevas alertó sobre el consumo de alcohol y otras sustancias, pues bajo sus efectos pueden presentarse conductas impulsivas que incrementan el riesgo. Insistió en que las familias deben conocer lo que ocurre con los jóvenes dentro y fuera del hogar y buscar apoyo profesional cuando detecten señales de alarma.

El Colegio de Psicólogos impulsa terapias y acompañamiento a bajo costo, ante el déficit de especialistas en instituciones públicas, con el objetivo de facilitar el acceso a atención profesional y evitar que quienes atraviesan una crisis permanezcan sin apoyo.

Recordó que, ante un intento de suicidio o situación de riesgo, debe buscarse atención médica inmediata, ya que los hospitales cuentan con áreas para urgencias psicológicas y psiquiátricas.

Finalmente, pidió reducir el aislamiento y el uso excesivo de teléfonos celulares, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, y fomentar actividades fuera de las pantallas. Subrayó que la prevención requiere participación familiar, información y acompañamiento constante, pues detectar a tiempo los cambios emocionales puede marcar la diferencia durante una crisi