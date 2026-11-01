Familias acuden a los cementerios de Champotón para recordar a sus seres queridos

Los camposantos de la cabecera de Champotón registran notable afluencia de deudos este primero de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Desde muy temprana hora, las familias comenzaron a visitar estos espacios santos para llevar flores y veladoras a sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

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Otras más, aprovecharon la ocasión para realizar trabajos de limpieza, aplicación de pintura e incluso para elevar oraciones y permanecer en silencio junto a los sitios donde descansan los restos de sus familiares.

La venta de flores naturales, y artesanales elaboradas ya sea de papel y tela, así como veladoras registran una demanda considerable.

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Tanto en el cementerio La Cruz como en el de La playa se cuenta con la presencia de elementos de la policía y paramédicos de la Cruz Roja y del SAMU.

Hasta el corte de la edición, los deudos siguen arribando a estos espacios para visitar y recordar a sus seres queridos que se han adelantado a la eternidad. Por otro lado, las familias están elaborando los tradicionales pibipollos, ya sea enterrados u horneados.