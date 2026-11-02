Entre flores, veladoras y una misa, familias recuerdan a sus difuntos en el cementerio de Kantunilkín

"Ante la muerte hay que creer con fe viva que los muertos duermen con la esperanza de la resurrección y la vida eterna, además de aceptar la voluntad de Dios porque Jesús es el camino a la salvación", sostuvo el presbítero Diego Pat durante la homilía ofrecida a las siete de la mañana en el panteón municipal con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

De forma puntual, decenas de habitantes de la cabecera municipal acudieron al cementerio ubicado en la intersección de las calles Lázaro Cárdenas e Independencia, en la colonia Terencio Tah, para participar en la ceremonia religiosa y orar por el eterno descanso de sus seres queridos.

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Durante el sermón, el sacerdote señaló que actualmente se suele tergiversar esta conmemoración, ya que la sociedad tiende a asociar la muerte con dolor, tristeza, enojo o injusticia, en lugar de reconocer la oportunidad de una nueva vida junto al Creador.

El presbítero cuestionó las actitudes de reclamo ante la pérdida de un familiar e hizo un llamado a la feligresía a aceptar la voluntad divina, al tiempo que exhortó a los presentes a orar con profundidad por las almas del purgatorio. Tras concluir el acto litúrgico, el párroco procedió a bendecir las tumbas y los nichos de todo el campo santo, invitando a quienes no pudieron asistir por la mañana a congregarse en la misa nocturna programada en la parroquia local.

Luego de la misa y a lo largo del día, la afluencia de familias hacia el panteón se mantuvo constante. Los pobladores se volcaron a las instalaciones para colocar ofrendas florales, encender veladoras, suministrar agua y realizar la limpieza de las sepulturas.

A diferencia del inicio del periodo conmemorativo, el sitio registró una presencia continua de ciudadanos desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la tarde, donde un promedio constante de 60 personas rotaba en el espacio para rendir tributo a sus deudos antes de retornar a sus hogares para la colocación de las tradicionales ofrendas gastronómicas.

Vecinos del municipio, como Carla Pech, explicaron que habitualmente la mayoría de la población concentra sus visitas el día 2 de noviembre para cumplir con las tradicionales muestras de afecto y memoria a sus antepasados, aunque un sector prefiere adelantar los trabajos de mantenimiento en el cementerio para optimizar los tiempos de elaboración de los altares domiciliarios.

El recorrido por el recinto también dejó al descubierto el contraste entre aquellos nichos atendidos con pintura y arreglos recientes frente a tumbas abandonadas, situación que los mismos colonos atribuyen a familias que han migrado hacia otros credos religiosos en los que no se acostumbra la veneración de los fieles difuntos.

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Sin embargo, los integrantes de la comunidad parroquial manifestaron que en el primer día de las actividades litúrgicas se observó una menor asistencia al panteón a comparación de años anteriores.

Representantes de la iglesia explicaron que este fenómeno se debió en gran medida a la baja de afluencia que provocó el desarrollo de las festividades y tradiciones locales asociadas al tradicional convite realizado el domingo 1 de noviembre.