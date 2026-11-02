Construcción de vivienda privada en Yucatán crecería apenas 1.4% en 2026

La construcción de vivienda privada en Yucatán cerraría el 2026 prácticamente sin crecimiento, con una producción estimada de 7 mil casas, apenas 100 más que el año anterior. El incremento previsto es de 1.4%, mientras el sector inmobiliario enfrenta el desafío de ofrecer inmuebles más accesibles y el Gobierno federal impulsa un programa habitacional que contempla más de 72 mil viviendas durante el sexenio.

Mauricio Morales Greene, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Yucatán, informó que los desarrolladores esperan alcanzar las 7 mil unidades al concluir el año, después de registrar una producción aproximada de 6 mil 900 en el 2025.

La previsión refleja un crecimiento moderado de la actividad tradicional de las empresas, en contraste con la expansión de los proyectos del programa Vivienda para el Bienestar, que están dirigidos principalmente a familias con menores ingresos y dificultades para adquirir una casa mediante los mecanismos convencionales.

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Morales Greene aclaró que las 7 mil viviendas estimadas corresponden a la producción habitual de los desarrolladores y no incluyen las unidades previstas dentro de la estrategia federal, en la que participan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Sin embargo, las cifras tampoco pueden sumarse directamente, porque la producción privada corresponde a un año, mientras la meta gubernamental abarca todo el sexenio.

Crece la apuesta por el modelo económico

El comportamiento del mercado muestra diferencias entre los segmentos habitacionales. En declaraciones anteriores, el dirigente empresarial señaló que los inmuebles de menos de un millón de pesos concentraban una mayor demanda, mientras las viviendas medias y residenciales registraban una comercialización más lenta.

Esta situación representa un desafío para los desarrolladores, que deben equilibrar los costos de terrenos, construcción y servicios con la capacidad de compra de las familias.

Una de las alternativas es ampliar la oferta de vivienda vertical, mediante edificios de departamentos que permiten aprovechar mejor el suelo y distribuir entre más unidades parte de los gastos de urbanización.

Morales Greene explicó que esta modalidad no es nueva en Mérida y su zona conurbada, donde desde hace más de una década se construyen conjuntos habitacionales de hasta cuatro niveles.

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La tendencia apunta a combinar casas independientes y departamentos, según las características de cada terreno, la infraestructura disponible y el mercado al que se dirige cada proyecto.

El empresario sostuvo que las construcciones verticales pueden contribuir a ofrecer precios más accesibles al reducir determinados costos por vivienda, aunque el precio final depende también de la ubicación, los materiales, los servicios y las condiciones de financiamiento.

En el caso del programa federal, las viviendas contemplan superficies de 60 metros cuadrados, con espacios interiores más amplios que algunos modelos económicos anteriores.

El cambio puede implicar patios de menor tamaño en determinados proyectos, una característica que modifica la distribución tradicional de las casas yucatecas.

Más de 47 mil propiedades contratadas

La estrategia federal representa una expansión de la oferta de vivienda social en el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la meta sexenal de Vivienda para el Bienestar en Yucatán aumentó de 70 mil a 72 mil 770 unidades, al incorporar proyectos del Infonavit, la Conavi y el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste).

Del total previsto, 60 mil corresponden al Infonavit, 10 mil a la Conavi y 2 mil 770 al Fovissste.

En agosto pasado, las autoridades federales y estatales reportaron 47 mil 500 viviendas contratadas, equivalentes a cerca del 66% de la meta sexenal.

La cantidad refleja proyectos comprometidos dentro del programa, pero no representa el mismo número de viviendas concluidas o entregadas a sus beneficiarios.

El despliegue habitacional ya comenzó a reflejarse en conjuntos de Mérida y Kanasín, donde durante este año se realizaron entregas a familias beneficiarias.

En el fraccionamiento San Marcos, de Mérida, el Infonavit contempla 2 mil 608 viviendas, mientras el desarrollo Girasoles, de Kanasín, incluye otras 2 mil 488.

Mérida todavía tiene terrenos

Respecto de la expansión urbana, el presidente de Canadevi sostuvo que Mérida y los municipios conurbados aún disponen de terrenos para nuevos proyectos habitacionales. Señaló que existen oportunidades de construcción en distintos puntos de la ciudad, aunque no todas las zonas tienen las mismas características ni están dirigidas al mismo tipo de comprador.

Algunos sectores concentran proyectos residenciales, mientras otros ofrecen condiciones para desarrollar vivienda media o social.

La disponibilidad de terrenos, sin embargo, no garantiza por sí sola que una casa resulte económica. También influyen los servicios de agua potable, electricidad, drenaje, transporte, vialidades y equipamiento urbano.