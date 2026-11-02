Campeche descarta nuevos contagios de sarampión y mantiene vigilancia

La Secretaría de Salud (Ssa) de Campeche confirmó que actualmente no hay casos activos de sarampión en la Entidad, debido a que las personas que contrajeron la enfermedad lograron superar el padecimiento. Asimismo, aseguró que no existen casos sospechosos bajo vigilancia epidemiológica ni personas en cuarentena por esta causa, aunque mantiene las medidas preventivas ante el riesgo de nuevos contagios.

El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que el registro federal se mantiene en 18 casos de sarampión durante 2026, sin nuevos contagios reportados hasta la semana epidemiológica 41. Precisó que las personas identificadas recibieron atención médica, mientras que algunos casos sospechosos fueron descartados y otros confirmados.

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Pese al panorama actual, la dependencia mantiene especial vigilancia en el corredor Escárcega-Candelaria-Palizada, donde se concentra una importante cantidad de trabajadores provenientes de Guatemala que carecen de esquemas de vacunación completos, incluida la inmunización contra el sarampión.

El funcionario explicó que, ante esta situación, se desplegaron brigadas médicas en coordinación con las jurisdicciones sanitarias número 2 y 3, con el propósito de atender oportunamente los casos sospechosos, establecer cercos sanitarios cuando fuera necesario y reforzar las jornadas de vacunación entre la población de esa zona.

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Subrayó que las acciones también incluyen a los trabajadores guatemaltecos, pese a no ser mexicanos, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. Para ello, la Ssa estableció coordinación con el Consulado de Guatemala y las empresas contratantes, a fin de procurar que los empleados lleguen vacunados y, en caso contrario, reciban la dosis correspondiente en territorio campechano.

Alvarado Rivadeneyra sostuvo que, hasta el último corte, no se tienen nuevos casos sospechosos bajo vigilancia epidemiológica ni reportes que representen un riesgo para la población. Sin embargo, las autoridades sanitarias continuarán con el monitoreo y el reforzamiento de la vacunación, principalmente en las comunidades donde la movilidad laboral y los esquemas incompletos de inmunización pueden favorecer la propagación del virus.

Aunque el Estado permanece sin casos activos, la Ssa mantiene la vigilancia preventiva para evitar un nuevo repunte de esta enfermedad altamente contagiosa, por lo que reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación.