España identifica a 66 de los 69 muertos del accidente ferroviario en Urda

El accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, España, mantiene un saldo de 69 personas fallecidas, de las cuales 66 ya fueron identificadas por las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda entre los vagones siniestrados.

De acuerdo con el Centro Integrado de Datos (CID), entre las víctimas identificadas se encuentran 54 ciudadanos españoles y 12 extranjeros, incluido un mexicano, cuyo fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las autoridades españolas informaron este lunes 2 de noviembre que todavía faltan tres personas por identificar. Sus familiares ya fueron localizados y se espera que viajen a España para participar en los procedimientos correspondientes.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente de trenes en España?

Los equipos forenses identificaron a cuatro ciudadanos estadounidenses, así como a personas de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, Japón, México, Portugal y Túnez.

Por su parte, la Cancillería mexicana informó que 12 connacionales resultaron afectados por el accidente del 28 de octubre. De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y recibieron el alta médica, mientras que se confirmó el fallecimiento de una persona.

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La Guardia Civil mantiene las operaciones de búsqueda en la zona del accidente, donde comenzaron los trabajos para retirar los vagones dañados y revisar áreas que hasta ahora permanecían inaccesibles.

La jueza responsable de la investigación solicitó ampliar el número de trabajadores, acelerar las labores y mantener los operativos durante la noche.

¿Qué medidas prepara España tras la tragedia ferroviaria?

El Gobierno español tiene previsto aprobar el martes 3 de noviembre un decreto con medidas de apoyo para las víctimas y sus familiares. Durante esa jornada, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también presentará un informe sobre el accidente.

Mientras tanto, las protestas de trabajadores ferroviarios continúan con afectaciones al servicio. La compañía Ouigo canceló sus operaciones programadas para este lunes, lo que se suma a las suspensiones registradas el viernes pasado.

Un total de 29 personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nueve de ellas en UCI, y los forenses han identificado a 66 de los 69 muertos. https://t.co/HSJgV9TdEH — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 2, 2026

De acuerdo con los reportes, las cancelaciones afectaron alrededor de 40 trenes y 20 mil pasajeros durante ambas jornadas.

Asimismo, el sindicato de maquinistas Semaf convocó nuevas huelgas para los días 10 y 12 de noviembre, ante la falta de avances en los compromisos para mejorar la seguridad ferroviaria.

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