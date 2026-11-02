Obra privada concentra hasta 80% del trabajo de arquitectos en Campeche

La obra privada representa la principal fuente de trabajo para los arquitectos en Campeche, donde entre siete y ocho de cada 10 proyectos corresponden a particulares, principalmente en los rubros de construcción de vivienda residencial, edificios de uso mixto, remodelaciones, ampliaciones y rehabilitación de fachadas.

La demanda de servicios profesionales también ha llevado a integrantes del gremio a buscar oportunidades fuera de la Entidad, particularmente en Mérida, Yucatán, donde existe movimiento en el mercado de la construcción privada. En esa ciudad, arquitectos campechanos han encontrado oportunidades laborales relacionadas con proyectos particulares.

Diana Piña Amezcua, presidenta del Colegio de Arquitectos, informó que entre siete y ocho de cada 10 trabajos realizados por los integrantes del gremio corresponden a obras particulares, mientras que el resto se distribuye en otros encargos profesionales. Señaló que la inversión privada representa un respaldo para las empresas del sector que mantienen sus actividades en Campeche.

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Entre los proyectos más solicitados por los clientes particulares destacan los edificios de uso mixto, la rehabilitación de fachadas, la remodelación y ampliación de viviendas, así como la construcción de inmuebles residenciales. También existe demanda de trabajos relacionados con condominios y espacios comerciales, actividades que requieren servicios de diseño, planeación y supervisión profesional.

La presidenta del Colegio de Arquitectos explicó que el gremio debe mantener una preparación constante para responder a las necesidades del mercado y ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. “Tenemos que ser propositivos, tenemos que reinventarnos, capacitarnos, actualizarnos y, de acuerdo a como nos va llevando la marea, pues ir también trabajando en eso”, expresó.

Sobre las oportunidades laborales fuera de Campeche, indicó que varios arquitectos conocidos y agremiados han trasladado sus actividades a Mérida, donde existe movimiento en el sector de la obra particular. Precisó que estos trabajos corresponden principalmente a construcciones privadas y no necesariamente a proyectos de carácter público.

Respecto a la contratación de albañiles o maestros de obra para realizar construcciones particulares sin la intervención de un arquitecto, Piña Amezcua consideró que esta práctica puede afectar tanto a los propietarios como a los profesionales responsables de los proyectos. Explicó que contar únicamente con un diseño arquitectónico no garantiza que la construcción tenga el resultado esperado si no existe supervisión durante su ejecución.

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“Yo creo que más que nada, más que la costumbre, como tú ya dijiste, es una mala costumbre de la población”, manifestó al referirse a la contratación de personal sin asesoría profesional. Añadió que, en ocasiones, los trabajadores encargados de ejecutar las obras no cuentan con los conocimientos necesarios para interpretar correctamente los planos, situación que puede provocar diferencias entre el proyecto original y el resultado final.

Ante esta situación, recomendó a las familias solicitar asesoría y supervisión de obra, además de acercarse a profesionales de confianza para garantizar que los trabajos correspondan a las características establecidas desde su planeación. Indicó que los arquitectos pueden acompañar a los propietarios durante las distintas etapas de una construcción, desde el diseño del proyecto hasta su ejecución.

Invitó a la ciudadanía a acudir al Colegio de Arquitectos para recibir orientación y realizar las gestiones correspondientes antes de iniciar una obra o destinar recursos a una remodelación. “Los invitamos a hacer sus trámites, sus gestiones, que se acerquen al Colegio de Arquitectos, que se acerquen a un profesionista de su confianza”, expresó.

Señaló que la asesoría profesional cobra relevancia debido a que muchas construcciones representan una inversión familiar, en la que los propietarios destinan sus ahorros para mejorar o ampliar su patrimonio. Por ello, recomendó solicitar acompañamiento técnico y supervisión para garantizar que los trabajos cumplan con las características establecidas en el proyecto contratado.