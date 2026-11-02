Iglesia de Campeche pide recuperar los valores y combatir la impunidad ante la “ola” de violencia

Ante los hechos delictivos registrados durante octubre, que dejaron cinco personas asesinadas en ataques armados, seis lesionadas por impactos de bala y tres vehículos incendiados, la Iglesia Católica manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en Campeche y advirtió que la pérdida de valores fundamentales, como el respeto a la vida y al prójimo, crea condiciones propicias para que el crimen organizado eche raíces en la sociedad.

“Cada vida perdida o agredida es una herida abierta en la estructura social de nuestra comunidad”, sentenció el vocero de la Diócesis de Campeche, Marco Antonio Martínez Jiménez, al advertir que la inseguridad no puede reducirse a hechos aislados, pues también refleja una descomposición social y moral que amenaza la tranquilidad de las familias.

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A los asesinatos, las agresiones armadas y la quema de vehículos se sumaron durante el mes denuncias y detenciones relacionadas con extorsiones, amenazas y cobros de préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, prácticas que incrementan el temor entre la población y ponen en riesgo el patrimonio de las víctimas.

El representante religioso señaló que el incremento de estas conductas responde a diversos factores, entre ellos el avance del narcotráfico, el debilitamiento del tejido familiar y social, la falta de oportunidades para los jóvenes y la pérdida de principios básicos de convivencia. Advirtió que cuando la violencia y la codicia sustituyen el sentido de comunidad, se generan condiciones para la expansión de las actividades criminales.

Ante este panorama, Martínez Jiménez hizo un llamado a las autoridades para que no bajen la guardia y garanticen el Estado de derecho, la justicia y la seguridad mediante estrategias eficaces, coordinadas y transparentes. Advirtió que la impunidad únicamente propicia la repetición de los delitos y agrava la desconfianza ciudadana.

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A la población le pidió no caer en la desesperanza, la indiferencia ni la complicidad, sino fortalecer la educación en valores desde los hogares, proteger a niñas, niños y jóvenes, promover el trabajo honesto y denunciar los actos delictivos. Sostuvo que la construcción de la paz requiere la participación de todos, desde las familias hasta las comunidades y los barrios.

Aseguró que la Iglesia Católica mantiene su compromiso de ser “faro de esperanza y constructora de paz” mediante el trabajo parroquial, la catequesis, el acompañamiento a jóvenes y familias, así como la atención a los sectores vulnerables.

Reiteró que la Diócesis continúa en oración por la paz de Campeche y de México, con la convicción de que la reconciliación, el perdón y el respeto a la vida son indispensables para enfrentar la violencia y recuperar la tranquilidad de las familias campechanas.