Congreso de Campeche condena violencia contra mujeres: llaman a fortalecer leyes

El Congreso del Estado de Campeche condenó la violencia que sufren las mujeres, luego de que el Instituto de la Mujer del Estado (IMEC) reportara que 7 de cada 10 campechanas han sido víctimas de algún tipo de agresión, lo que refleja la persistencia del machismo tanto en zonas rurales como urbanas.

Desde la Junta de Gobierno y la Comisión de Educación se señaló que la Nueva Escuela Mexicana, al promover valores de paz, humanismo e igualdad, puede contribuir a erradicar estas conductas desde la infancia. Los legisladores consideraron necesario fortalecer el marco legal para garantizar una mayor protección a las mujeres.

El diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno, afirmó que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales retos sociales en Campeche y en el país, por lo que el Congreso ha impulsado reformas para su protección.

Noticia Destacada Preocupa violencia contra la mujer en Campeche

Recordó el respaldo a la reforma constitucional promovida a nivel federal para fortalecer mecanismos contra la violencia de género. Destacó también las reformas locales que sancionan la violencia política de género, impidiendo que personas con sentencias por agresión ocupen cargos públicos o de elección popular, así como las restricciones para deudores alimentarios. Reconoció que las leyes no han sido suficientes para erradicar una cultura machista arraigada en diversos hogares.

El diputado Gaspar Nah Mis advirtió que la violencia familiar afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes, al normalizar conductas agresivas y afectar su desarrollo. Subrayó la importancia de reforzar acciones preventivas y promover entornos de paz.

Señaló que la Nueva Escuela Mexicana puede ser una herramienta clave para fomentar valores como el respeto, la igualdad y la convivencia armónica desde las aulas. Llamó a fortalecer la aplicación de las leyes existentes para combatir una problemática que continúa afectando a miles de familias campechanas.