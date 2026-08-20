Tras daños en torre de San Francisco, arquitectos de Campeche reclaman ser tomados en cuenta

Pese a que el Colegio de Arquitectos de Campeche cuenta con personal capacitado para realizar dictámenes y aportar conocimientos técnicos en la conservación del patrimonio histórico, sus especialistas son desplazados de estos procesos por las autoridades estatales y municipales, señaló Diana Piña Amezcua, presidenta del organismo.

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La representante del gremio afirmó que el colegio reúne arquitectos, especialistas e historiadores con conocimientos suficientes para contribuir en evaluaciones estructurales, proyectos de mantenimiento y conservación de inmuebles con características particulares.

Sin embargo, ante este tipo de situaciones, las autoridades suelen recurrir al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, sin considerar de manera suficiente a los profesionales locales.

Lo anterior, luego de que se dieran a conocer una serie de desplomes en la techumbre de la torre del reloj del barrio de San Francisco, que derivó en que la parte inferior de los portales fuera cerrada al público. Una semana después, iniciaron los trabajos de rehabilitación tanto al interior como al exterior del recinto.

En tanto, en una nueva visita a las acciones de rehabilitación de la torre del reloj, los trabajadores en el sitio carecen de equipo de protección para ascender y descender de la parte más alta del inmueble, sin cascos, arnés de seguridad, chalecos con cintas reflectoras o botas con casquillo.

Piña Amezcua consideró que esta situación limita la participación de los colegios profesionales en asuntos relacionados con la conservación de la ciudad. Señaló que existe disposición para aportar experiencia y conocimientos, por lo que consideró que es necesario abrir espacios de colaboración entre las autoridades y los especialistas que forman parte del Colegio de Arquitectos.

JGH