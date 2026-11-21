El conductor de una camioneta tipo Suburban de lujo, utilizada como carroza fúnebre, y su acompañante se salvaron milagrosamente después de sufrir una aparatosa volcadura, en la que la lujosa unidad quedó reportada como pérdida total. Al lugar del accidente llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a los dos jóvenes, que presentaban crisis nerviosa tras salir y ver en qué condiciones quedó la unidad, que incluso voló sobre los árboles hasta caer en posición normal sobre unas piedras.

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Los hechos se reportaron alrededor de las 12:45 horas sobre el kilómetro 79 de la carretera federal Mérida-Campeche, donde se registró el fuerte accidente. Según los jóvenes, a la Suburban le estalló el neumático delantero, lo que originó que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó fuera de la cinta asfáltica, internada entre la maleza.

Los dos tripulantes fueron rescatados y se llevaron el susto de sus vidas. Al lugar llegaron familiares del conductor, quien dijo que los jóvenes habían realizado un servicio y estaban de regreso al municipio de Calkiní cuando sufrieron este aparatoso accidente.

La unidad salió de la cinta asfáltica, dio varias volteretas, voló sobre los árboles y terminó internada en la maleza sobre unas piedras / Erik Caamal

Curiosos que pasaron por el lugar al momento del accidente enseguida llamaron a los números de emergencia para que fueran atendidos los ocupantes de la lujosa camioneta, que sufrió la impactante volcadura, ya que la unidad voló sobre los árboles después de varias volteretas.

Por fortuna, los ocupantes solo sufrieron golpes leves que no ponían en riesgo su integridad, por lo que rápidamente llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes valoraron a los jóvenes. Aunque aparentemente no tenían golpes de consideración, fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar para recibir una mejor atención médica.

Paramédicos del SAMU los valoraron y trasladaron al Hospital Integral IMSS-Bienestar. / Erik Caamal

Asimismo, llegaron elementos de la Comisión Nacional de Emergencia y personal del consorcio carretero, quienes dirigieron el tránsito vehicular durante algunas horas, hasta que arribaron elementos de la Guardia Nacional, que se hicieron cargo del accidente y solicitaron una grúa para rescatar la unidad, la cual fue trasladada al corralón del estado para el deslinde de responsabilidades.

JGH