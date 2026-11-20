Un motociclista terminó con la muñeca izquierda fracturada tras sufrir un percance vial luego de que un perro se atravesara en su camino, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y cayera al pavimento; al intentar protegerse el rostro con la mano, sufrió la lesión. Al sitio acudieron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes le brindaron atención y lo trasladaron al Hospital Integral IMSS Bienestar.

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Los hechos se reportaron alrededor de las 11:00 de la mañana en la antigua carretera federal entre Halachó y Bécal, donde el motociclista señaló que un canino salió de improviso y no logró esquivarlo, por lo que terminó arrollándolo, perdió el control y derrapó sobre la cinta asfáltica. Por fortuna, el percance ocurrió cerca de la localidad, lo que permitió que transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaran al joven —quien presentaba un fuerte dolor en la muñeca izquierda— y dieran aviso a los números de emergencia.

Tras el reporte se movilizaron cuerpos de auxilio; los primeros en arribar fueron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Calkiní, quienes atendieron al lesionado antes de la llegada de socorristas del mismo sistema adscritos a la junta municipal de Bécal, y lo prepararon para su traslado al Hospital Integral IMSS Bienestar ante la sospecha de una fractura en la extremidad.

Mientras el lesionado era llevado al nosocomio para su valoración médica especializada, familiares del joven acudieron al lugar para retirar la motocicleta antes de la llegada de elementos policiacos y evitar su traslado al corralón.

JGH