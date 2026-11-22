La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que garantizar el acceso a la educación y otorgar becas a estudiantes es fundamental para evitar que los jóvenes se acerquen a grupos delictivos.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villanueva, Zacatecas, la mandataria sostuvo que el abandono del sistema educativo durante años contribuyó a las condiciones de violencia que enfrenta el país.

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“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, expresó.

Por ello, destacó la importancia de mantener los apoyos económicos para que las y los jóvenes continúen sus estudios, así como de ampliar la infraestructura educativa mediante la construcción de nuevos espacios.

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Sheinbaum Pardo señaló que uno de sus principales objetivos como Presidenta es garantizar que todos los jóvenes mexicanos tengan un lugar en la preparatoria y la universidad, además de la posibilidad de recibir una beca.

“Como Presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad, que todas y todos puedan ser becados y, ¿saben qué?, lo vamos a lograr”, concluyó.