Trabajadores de una empresa de maderas ubicada en la Supermanzana 92, reportaron la localización de una persona sin vida, lo que generó la movilización de autoridades y paramédicos.

Los hechos ocurrieron en la calle 56 poniente entre 75 y 77, manzana 119, al llegar las autoridades confirmaron que era una persona en situación vulnerable.

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Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja indicaron que no tenía signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

Policías de investigación y peritos forenses realizarán las diligencias para el levantamiento del cuerpo, que será llevado al Semefo.

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