Hasta la madre naturaleza está de nuestra parte, así como la sociedad calkiniense, quienes nos llevan insumos y hasta agua para mantenernos firmes en nuestra lucha, la cual no es un capricho, sino son nuestros derechos que hemos logrado con nuestro esfuerzo, así lo mencionó la delegada sindical del Cobach plantel 13 de Calkiní, quien dijo que lleva 28 años de servicio y no quiere sufrir este problema el día que ella se retire del aula.

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La delegada sindical pidió que las autoridades estatales entiendan y atiendan sus peticiones, ya que aseguran que quieren que nos rindamos y desistamos de nuestra lucha, sin embargo, no lo haremos, es deber del Gobierno del Estado y de la Federación atender nuestras peticiones. Aseguran que con los anteriores gobiernos no pasaba esta situación, por lo que, en vez de invertir el recurso en obras que no benefician al pueblo, que se invierta en insumos médicos, en el sector educativo, campesinos y demás sectores, por lo que las autoridades deben ser empáticas y no politizar esta situación que es meramente sindical.

Las docentes permanecerán afuera del plantel hasta recibir instrucciones de su secretaria general. / Erik Caamal

Suman 3 días de protesta y seguiremos en pie de lucha, no nos rendiremos, los padres de nuestros alumnos nos apoyan, ya que saben que hemos puesto empeño en el aprendizaje de sus hijos, por algo el Colegio de Bachilleres es una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel estatal. Es por ello que los padres de familia apoyan esta lucha y desde sus hogares nos echan porras, desde los diferentes grupos de WhatsApp que se tienen creados en la institución.

Mientras nuestra secretaria general no nos diga que levantemos, seguiremos en las afueras de nuestro plantel, lo importante es que tenemos seguridad, ya que los elementos policíacos transitan en todo momento por este lugar y se les agradece; sin embargo, las docentes aseguran que Calkiní es un municipio tranquilo, por lo que no hay temor, ya que tienen todo para aguantar hasta un mes de huelga, mencionó la delegada sindical de este plantel.

JGH