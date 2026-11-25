La licencia de conducir digital ya comenzó a implementarse en Campeche y los automovilistas podrán realizar el trámite desde su teléfono celular, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas para renovar el documento, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno del Estado.

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La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, informó que se recibieron 772 solicitudes en línea, las cuales se encontraban en proceso de validación y serían expedidas este miércoles 25 de noviembre.

La nueva modalidad funciona mediante la aplicación Mi Policía Campeche, desde donde los usuarios podrán ingresar al apartado de licencia digital, proporcionar la información solicitada y completar el procedimiento.

De acuerdo con el video difundido por la dependencia, para comenzar es necesario descargar la aplicación Mi Policía Campeche, ingresar a la sección de licencia digital y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la licencia digital?

En una captura de la plataforma se observa que el sistema solicita el número de licencia que se desea agregar, además de fotografías de la credencial del INE por ambos lados.

También aparecen apartados para adjuntar documentos adicionales en formato PDF, correspondientes a la CURP y el RFC. La aplicación solicita que la información proporcionada sea legible para continuar con el procedimiento.

Los usuarios deberán seguir las instrucciones de la aplicación para completar la solicitud.

Estos son los pasos para obtenerla:

Descargar la aplicación Mi Policía Campeche en el teléfono celular. Ingresar al apartado de licencia digital. Escribir el número de la licencia que se desea agregar. Tomar fotografías del INE por el anverso y reverso. Adjuntar los archivos PDF de la CURP y el RFC. Seguir las instrucciones que indique la aplicación para completar la solicitud.

Una vez realizado el procedimiento, la información deberá pasar por un proceso de validación antes de que se expida la licencia digital.

Renovaciones y pagos desde casa

Uno de los aspectos destacados durante el anuncio del Gobierno del Estado es que esta herramienta permitirá realizar la renovación de la licencia completamente en línea, así como efectuar los pagos correspondientes desde la comodidad del hogar.

Durante su intervención en el Martes del Jaguar, se explicó que la digitalización tuvo que pasar por un proceso de aprobación para comprobar que cumplía con los requisitos establecidos. Incluso se mencionó que otra entidad buscaba implementar una modalidad similar, pero no obtuvo la autorización.

Por su parte, la SPSC destacó que la plataforma fue desarrollada con el talento de ingenieros campechanos, como parte de una estrategia para modernizar los servicios públicos, reducir tiempos de espera y facilitar los trámites a la ciudadanía.

La dependencia todavía deberá precisar algunos detalles para los usuarios, como el costo de la renovación, la vigencia de la licencia digital, los mecanismos de verificación ante los agentes de tránsito y si las personas que tramitan su licencia por primera vez también podrán obtenerla mediante esta modalidad.

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Con esta herramienta, Campeche incorpora una alternativa digital para los automovilistas, quienes podrán gestionar la renovación de su licencia y realizar pagos en línea sin tener que depender de los trámites presenciales.

JGH