Como parte del respaldo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la educación y economía de las familias, Campeche contará con una inversión superior a mil 400 millones de pesos para beneficiar a 564 mil estudiantes de todos los niveles educativos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante una gira de trabajo por el municipio de Carmen.

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El funcionario federal encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a universitarios, y destacó que Campeche forma parte de las cinco entidades del país que cuentan con un esquema de apoyos económicos que abarca desde primaria y secundaria hasta educación media superior y licenciatura, con el propósito de evitar que las limitaciones económicas interrumpan la formación académica de niñas, niños y jóvenes.

En el caso de Ciudad del Carmen, se entregarán un total de cuatro mil 314 becas, con una inversión de ocho millones 196 mil 600 pesos. De este universo, mil 931 apoyos corresponden a estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales para contribuir a cubrir sus gastos de transporte, lo que representa una derrama superior a 3.6 millones de pesos.

En Ciudad del Carmen se entregarán cuatro mil 314 becas, con una inversión de ocho millones 196 mil 600 pesos.

Delgado Carrillo precisó que los jóvenes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas para disponer de los recursos y que el primer pago está programado para diciembre. En el caso de quienes se incorporaron al programa, también se contempla el depósito correspondiente a dos bimestres, de acuerdo con las reglas de operación.

El titular de la Secretaría de Educación Pública destacó que estos programas forman parte de la política social y educativa de la administración federal para garantizar mayores oportunidades de permanencia escolar y respaldar la economía de los hogares. Asimismo, recordó que los interesados deben cumplir con los procesos de registro y entregar la documentación requerida, incluida la Clave Única de Registro de Población.

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Con estos apoyos, el Gobierno Federal busca fortalecer el acceso a la educación superior y reducir los obstáculos económicos que enfrentan los estudiantes campechanos para continuar sus estudios.

JGH