Antes del mediodía un vehículo se incendió por completo en el estacionamiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, provocando la movilización de cuerpos de bomberos y de Protección Civil, así como de la Policía Municipal; una persona resultó con quemaduras leves.

Noticia Destacada Cae conductor con camioneta robada y alterada tras revisión de placas en Hopelchén

De acuerdo con datos recabados, el vehículo Chevrolet tipo Aveo color guinda con placas DKH-032-B se empezó a quemar en las instalaciones del Centro Coordinador del INPI ubicado en la calle 28 entre 19 y avenida Desiderio Ortegón Cauich, en la colonia San Román.

Personal del INPI y otras personas que se encontraban en el sitio, dado que ahí están las oficinas de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, pidieron auxilio al 911.

De acuerdo con testigos, se demoraron algunos minutos en llegar los bomberos de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres, quienes controlaron y apagaron el vehículo incendiado, el cual fue consumido totalmente por el fuego.

También llegaron brigadistas de Protección Civil, quienes ayudaron a controlar el fuego, en tanto que la Policía Municipal arribó y acordonó el área en el acceso de las instalaciones del INPI en la calle 26 para las maniobras del sofocamiento del vehículo y evitar otro incidente.

Protección Civil Municipal informó que se trató de un automóvil Chevrolet Sonic propiedad de un ciudadano que llegó a realizar un trámite particular en la dependencia gubernamental, y el incendio se originó por un cortocircuito en el interior del carro; su propietario fue trasladado al Hospital del IMSS-Bienestar Dr. Pedro Lara y Lara por leves quemaduras al intentar sofocar el fuego cuando este iniciaba.

JGH