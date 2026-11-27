Las familias Tamay Pech, Góngora Caamal y Caamal Canché aún preservan la tradición del sacab, una bebida maya elaborada con maíz nuevo y nueve semillas de cacao molidas juntas para preparar un pozol que posteriormente se ofrece a los duendes mayas como parte de un antiguo ritual.

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Cada año realizan esta ceremonia con la finalidad de que los dueños del terreno estén satisfechos y no hagan daño a la familia con sus malos aires, que en ocasiones se manifiestan en los animales de patio, los cuales comienzan a mostrar comportamientos extraños y, según la creencia, dejan de atacar a los animales después de realizar el ritual.

En su caso, la familia, al observar esta situación, sabe que es un llamado de parte de estos seres que habitan en los chaltunes de los patios de las casas o en los montículos. Es por ello que realizan estas ofrendas para los dioses mayas, mediante un sacerdote que dirige el ritual de entrega para que los duendes estén tranquilos e incluso no causen daño a los más pequeños del hogar. Por ello, cada año las familias que acostumbran realizar estas entregas tienen que estar pendientes de la fecha para que los dueños de estos terrenos estén tranquilos.

El sacab es una bebida preparada con maíz nuevo y nueve semillas de cacao molidas juntas. / Erik Caamal

Para preparar el sacab, la familia se levanta desde muy temprano para sancochar el maíz nuevo, que posteriormente se muele en un molino de mano junto con nueve semillas de cacao. Durante este proceso no se debe desperdiciar ni una semilla de maíz, mucho menos de cacao, pues todo tiene que salir perfecto, de lo contrario, los duendes no reciben la ofrenda. Al terminar la preparación, se lleva a cabo la entrega de la bebida mediante un ritual dirigido por el sacerdote maya.

Después se prepara la mesa donde se realiza la ceremonia, en la que se colocan cuatro jicaritas de pozol en cada punta, además de cigarros, aguardiente, una cruz de madera y hojas de sipché para los malos aires. Luego se purifica el ambiente con el humo del incienso y comienza el ritual, que se desarrolla completamente en lengua maya.

Para el altar se coloca una mesa con cuatro jícaras de pozol en cada esquina, acompañadas de cigarros, aguardiente, una cruz de madera y hojas de sipché / Erik Caamal

Al término de la ceremonia se reparte el sacab entre los presentes y se realiza una limpia a los integrantes de la familia con las hojas de sipché para quitarles el mal aire que tengan cargado. Esta tradición se lleva a cabo cada año en el patio de la vivienda familiar, ubicada en el barrio de Konchen, en esta ciudad de los cantares.

JGH