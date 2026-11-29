Ante el nulo interés por verificar la estructura dañada de un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su deterioro sigue avanzando considerablemente en la colonia Centro, en Champotón.

El añejo problema se origina en el cruce de la calle 36 con la calle 25 de la colonia referida, a escasos metros del Palacio Municipal y de la plaza principal Ángel Castillo Lanz.

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Tras un recorrido por el lugar, se constató el avanzado deterioro que presenta dicha estructura, cuyos pedazos de concreto siguen cayendo con el paso del tiempo.

Abordado en el sitio, Emilio Efraín López Centurión consideró necesario el cambio de la estructura para evitar un posible accidente en una zona con mucha afluencia peatonal y presencia de establecimientos de todo tipo.

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“Aquí, a la derecha, tenemos una estación de combis foráneas; en la parte de atrás se localiza la plaza provincial y a la lista le podemos agregar la cantidad de negocios que hay por esta vialidad”, añadió.

López no precisó si la estructura pudiera caer; no obstante, consideró urgente una verificación para determinar si lo que se requiere es mantenimiento o el cambio de la estructura.

DATO

Según los datos recabados, desde hace más de nueve años la estructura comenzó a deteriorarse y, desde entonces, la CFE no ha hecho nada al respecto.