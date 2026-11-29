Durante la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Villahermosa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó un billón de pesos destinados a los programas del Bienestar durante 2026, recursos que benefician a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y pequeños productores del campo.

La mandataria explicó que este presupuesto representa aproximadamente el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y proviene de los impuestos que paga la población, los cuales, regresan al pueblo mediante pensiones, becas y distintos apoyos económicos.

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Entre los programas contemplados mencionó la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar, las becas para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, así como el programa Sembrando Vida y los apoyos dirigidos a pequeños campesinos.

Durante el evento realizado el sábado 28 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, también se destacó el alcance de las Becas para el Bienestar, mediante las cuales 470 mil 840 estudiantes de la entidad reciben algún tipo de apoyo, con una inversión de 3 mil 531 millones de pesos, de acuerdo con cifras del coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

A nivel nacional, la meta para 2026 es beneficiar a 20 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior mediante los distintos programas educativos.

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Entre los apoyos se encuentra la Beca Rita Cetina, que contempla un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria, mientras que para secundaria otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada alumno adicional inscrito en ese nivel.

Por su parte, la Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de preparatoria en escuelas públicas, entrega mil 900 pesos bimestrales. En tanto, Jóvenes Escribiendo el Futuro, para universitarios de instituciones prioritarias, otorga 5 mil 800 pesos cada dos meses.