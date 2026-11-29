El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acusó al alcalde de Las Choapas, Veracruz, Jesús Uribe Esquivel, de cargarle una cuenta de restaurante por mil 590 pesos. El legislador manifestó su inconformidad en un video difundido el 28 de noviembre, en el que también lanzó fuertes críticas contra el presidente municipal.

El reclamo surgió luego de que, según la versión de Noroña, el consumo de alimentos fuera atribuido a su cuenta. A partir de este hecho, el senador cuestionó la actuación del alcalde y lo calificó con distintos adjetivos, además de preguntarse por qué no ha sido detenido.

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Durante sus declaraciones, Fernández Noroña también involucró a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al recordar que, según señaló, ella había hecho señalamientos previos sobre presuntos vínculos de Jesús Uribe Esquivel con la delincuencia organizada. Sin embargo, no presentó en el video elementos que acrediten esas acusaciones.

Como contexto, el senador acudió como invitado al segundo informe de gobierno de Rocío Nahle. Posteriormente, difundió su inconformidad por el cobro del restaurante y dirigió sus críticas hacia el alcalde de Las Choapas.

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Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye una respuesta de Jesús Uribe Esquivel sobre el señalamiento de los mil 590 pesos ni sobre las acusaciones realizadas por el legislador.