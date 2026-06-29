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Postes de CFE en mal estado causan descargas eléctricas bajo la lluvia en Infonavit de Champotón

Vecinos del andador Río Candelaria en Champotón denuncian que dos postes de CFE tienen más de 30 años sin mantenimiento y uno de ellos da descargas eléctricas cuando llueve.

Por Jorge May

29 de jun de 2026

1 min

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Al menos dos postes de concreto de la CFE están en pésimas condiciones en el Infonavit Nueva Esperanza, en Champotón.
Al menos dos postes de concreto de la CFE están en pésimas condiciones en el Infonavit Nueva Esperanza, en Champotón. / Jorge May

Al menos dos postes de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se encuentran en mal estado y representan un riesgo para varias familias que habitan en el Infonavit Nueva Esperanza, en Champotón.

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Dicho problema se localiza en el andador Río Candelaria, dentro de esta unidad habitacional antes referida, donde algunos vecinos externaron su preocupación por el deterioro de las estructuras, las cuales, aseguran, tienen más de 30 años sin que hayan recibido atención por parte de la empresa de Clase Mundial.

Tras un recorrido por este sector, Martha Dzib Ku comentó que el problema no es solo el visible deterioro de las estructuras, pues señaló que una de ellas provoca descargas eléctricas cuando se moja con la lluvia. “Aquel poste da toque cuando se moja con la lluvia. Nadie lo ha reportado. La estructura ya tiene más de 30 años. Ni caso hacen esos de la CFE”, concluyó.

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JGH

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