La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 74 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Villahermosa, Tabasco, donde se informó que la entidad tiene una meta de construcción de 62 mil 600 casas y registra un avance del 86 por ciento.

Durante el evento, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, explicó que las 74 viviendas entregadas forman parte de un conjunto habitacional que contempla un total de 2 mil 176 casas. Además, se entregaron 161 constancias de liberación de crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).

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La funcionaria detalló que, como parte del programa en Tabasco, se han contratado 45 mil 397 viviendas, equivalentes al 73 por ciento de la meta estatal, mientras que también se estableció el objetivo de entregar 5 mil escrituras mediante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

En materia de mejoramiento habitacional, informó que se han otorgado 21 mil apoyos y créditos, de los cuales 16 mil 631 corresponden al Infonavit, 2 mil 180 a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 2 mil 253 a la Sociedad Hipotecaria Federal.

Vega Rangel destacó que Tabasco se encuentra entre las entidades con mayor avance en la implementación del programa.

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Asimismo, explicó que Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de un millón 800 mil casas en todo el país, además de un millón de escrituras, apoyos y créditos para mejoramiento habitacional y más de cinco millones de liberaciones de créditos del Infonavit y FOVISSSTE.

La secretaria señaló que las nuevas viviendas tendrán una superficie mínima de 60 metros cuadrados y deberán contar con acceso a servicios, además de áreas libres, con el propósito de ofrecer espacios habitables y condiciones adecuadas para las familias beneficiarias.