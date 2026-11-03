Caen presuntos choferes de InDrive tras operativo sorpresa de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche

En un operativo sorpresa de inspección, personal de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), con apoyo de elementos de la Policía Estatal, aseguró dos vehículos cuyos conductores presuntamente prestaban servicios de transporte público de manera irregular mediante la plataforma digital InDrive, al no contar con los permisos y documentos que acreditaran su autorización para operar.

Los automóviles, un Nissan, March, y un Hyundai, i10, ambos gris, fueron enviados al corralón, mientras que sus operadores recibieron las infracciones correspondientes por ofrecer el servicio de traslado de pasajeros sin cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Transporte del Estado.

El operativo se realizó ayer alrededor de las 11:00 horas, frente al mercado “Pedro Sainz de Baranda”, sobre la calle Tabasco, donde inspectores de la ARTEC instalaron un punto de revisión para verificar que las unidades de transporte público, principalmente taxis y camionetas colectivas conocidas como combis, contaran con la documentación vigente para circular y prestar sus servicios.

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Durante las inspecciones, los trabajadores de la dependencia revisaron tarjetas de circulación, tarjetones, placas, licencias de conducir y pólizas de seguro para pasajeros, con la finalidad de comprobar que los operadores cumplieran con los requisitos administrativos y legales para desempeñar sus actividades.

Durante estas labores detectaron a dos conductores que presuntamente utilizaban InDrive para ofrecer traslados de pasajeros sin contar con tarjetón ni documentación que acreditara su certificación y autorización como prestadores del servicio público de transporte.

Ante esta situación, los inspectores procedieron a levantar las infracciones correspondientes y solicitaron el traslado de ambas unidades al depósito vehicular. Para recuperarlas, sus propietarios deberán cubrir las multas y cumplir con los procedimientos establecidos por la autoridad, debido a que fueron detectadas prestando el servicio de manera irregular.

El punto donde se efectuó la revisión también es una zona en la que presuntamente está restringido el estacionamiento de taxistas; no obstante, algunos operadores continúan utilizando ese espacio, pese a que la ARTEC les asignó un área sobre la calle Tabasco para el ascenso y descenso de pasajeros.

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La intervención de la dependencia ocurre en medio de la discusión sobre la regulación de las plataformas digitales de transporte en Campeche. Hace algunos meses, Eduardo Zubieta Marco, director general de la ARTEC, señaló que InDrive era una de las empresas que había mostrado mayor interés en incorporarse al esquema legal del transporte público estatal; hasta ese momento no se había concretado un acuerdo para regularizar sus operaciones.

Conductores continúan ofreciendo traslados mediante distintas aplicaciones, entre ellas Uber y DiDi, empresas que desde hace varios años operan en otras ciudades del país, aunque sus servicios en la entidad no cuentan con la regulación correspondiente.

La autoridad estatal precisó que los únicos servicios de InDrive autorizados son aquellos operados por integrantes de cooperativas de taxis que se han incorporado a estas plataformas y que cumplen con los requisitos legales para brindar el transporte de pasajeros.

Inspectores de la ARTEC indicaron que los operativos de vigilancia continuarán de manera sorpresiva en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de detectar vehículos que utilicen aplicaciones digitales para ofrecer transporte público sin contar con los permisos correspondientes y aplicar las sanciones que establece la legislación vigente.