Ciudadanos someten y entregan a las autoridades a joven que incendió el cuarto donde rentaba e intentó agredir a su pareja en la colonia Francisco I. Madero

El sujeto, originario de Chiapas, también habría intentado hacerse daño tras el altercado; vecinos señalaron que la pareja protagonizaba constantes discusiones.

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad, identificado como Diego y originario del estado de Chiapas, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de protagonizar un violento conflicto con su pareja sentimental, incendiar el cuarto que ambos rentaban e intentar agredirla físicamente.

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Los hechos ocurrieron durante la noche de este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Las Américas, entre la calle Cristóbal Colón y la avenida 10 de Julio, en la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, la propietaria del inmueble solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse de que sus dos inquilinos, quienes llevaban aproximadamente dos meses rentando el espacio, sostenían una fuerte discusión y estaban ocasionando destrozos en el interior de la habitación.

La propietaria del inmueble solicitó el apoyo de las autoridades. / Por Esto.

La situación se salió de control cuando el hombre presuntamente intentó prender fuego al cuarto y agredir a su pareja, identificada como Jessica, también originaria de Chiapas. Ante el riesgo, varios ciudadanos intervinieron y lograron someter al sujeto, quien posteriormente habría intentado atentar contra su propia integridad al colocarse cables alrededor del cuello.

A la llegada de los elementos municipales, bajo el mando del director Nicomedes de los Santos Ramos, el individuo ya se encontraba sometido por los ciudadanos, por lo que fue asegurado y esposado.

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Mientras permanecía en la parte trasera de la patrulla, Diego manifestó que los problemas con su pareja habían comenzado desde aproximadamente las cuatro de la tarde, debido a una discusión relacionada con una fotografía que, según su versión, ella le reclamó por haber eliminado de su perfil de Facebook, situación que habría provocado una serie de reproches que posteriormente derivaron en agresiones y daños dentro de la habitación.

Durante la intervención, el joven se mostró visiblemente alterado y entre lágrimas pedía hablar con Jessica, además de expresar que tampoco era querido por sus familiares.

El hombre presuntamente intentó prender fuego al cuarto. / Por Esto.

Ambos fueron trasladados ante las instancias correspondientes: el hombre fue presentado ante la Fiscalía y posteriormente canalizado al Centro de Justicia para las Mujeres, mientras que Jessica también recibió atención de las autoridades y manifestó su intención de presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

Finalmente, el inmueble quedó acordonado y bajo resguardo policial, en espera de la intervención de personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades legales.

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Por su parte, vecinos de la zona señalaron que la pareja mantenía constantes discusiones y que, presuntamente, ya habían protagonizado otros conflictos desde que comenzaron a rentar en el lugar.

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