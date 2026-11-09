Tarjetas KO’OX de estudiantes vencerán el 31 de diciembre en Campeche; requisitos y cómo renovarlas

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) llamó a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, así como a adultos mayores y personas con discapacidad, a revisar la vigencia de sus tarjetas KO’OX y realizar la renovación correspondiente para evitar contratiempos al utilizar el transporte público.

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De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las tarjetas de estudiantes de primaria y secundaria vencerán el próximo 31 de diciembre de 2026, por lo que sus usuarios deberán realizar el trámite antes de esa fecha. Para los demás sectores, también se recomienda verificar que sus credenciales continúen vigentes.

La ARTEC informó que los usuarios pueden consultar la fecha de vencimiento de su tarjeta desde la aplicación KO’OX Contigo o al pasarla por el lector instalado en el autobús al momento de abordar. De esta manera, podrán conocer si necesitan realizar la renovación.

Los usuarios pueden consultar la vigencia desde la aplicación KO’OX Contigo. / Especial

El trámite deberá efectuarse de manera presencial en el módulo de atención del punto KO’OX, ubicado en avenida Tormenta número 11, entre avenida Casa de Justicia y calle Las Flores, en la ciudad de Campeche. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.

Para los estudiantes, los requisitos son presentar la tarjeta KO’OX actual y el original y una copia de la credencial escolar, constancia de estudios o comprobante de pago de inscripción vigente. La convocatoria contempla a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y carreras de nivel superior.

En el caso de los adultos mayores, deberán llevar su tarjeta KO’OX vigente y una CURP impresa, credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

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Mientras que las personas con discapacidad deberán presentar su tarjeta KO’OX actual y una copia impresa de la CURP para realizar el procedimiento.

La dependencia exhortó a los usuarios a revisar con anticipación la vigencia de sus credenciales y acudir con la documentación solicitada, a fin de mantener activo el servicio y evitar inconvenientes al momento de utilizar el transporte público.

JGH