¡No te confíes! Estudiantes deben estar atentos a fechas de actualización de tarjeta Ko'ox

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) informó que las tarjetas Ko’ox destinadas a estudiantes cuentan con una vigencia determinada, condición que fue notificada oportunamente a los beneficiarios desde el momento de su entrega, por lo que llamó a quienes están próximos a concluir su periodo de validez a realizar la actualización correspondiente.

El director general de ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, explicó que los plásticos son personalizados y están vinculados con la información escolar de cada estudiante, por lo que su vigencia depende del nivel educativo y de la duración de los ciclos escolares.

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A nivel estatal fueron entregadas alrededor de 32 mil tarjetas Ko’ox para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. De este universo, únicamente 190 plásticos concluirán su vigencia en agosto, por lo que el funcionario descartó que exista una renovación masiva o una situación que afecte a la mayoría de los beneficiarios.

El procedimiento es sencillo: los estudiantes cuyos plásticos estén por vencer deben acudir a las oficinas de ARTEC y presentar documentación escolar vigente. Una vez comprobada la información, el plástico se actualiza mediante un dispositivo, sin necesidad de repetir todo el trámite de expedición.

Zubieta Marco detalló que para primaria y secundaria la vigencia es de un año, mientras que para preparatoria y universidad puede ser de seis meses, debido a que sus ciclos escolares son semestrales.

La ARTEC reiteró que el mecanismo aplica para todos los niveles educativos y pidió a los 190 estudiantes cuyas tarjetas vencen este mes acudir a actualizarlas, mientras que el resto podrá hacerlo conforme se acerque la fecha de caducidad.

El funcionario insistió en que la vigencia de las tarjetas no representa una nueva medida, sino una condición establecida desde su entrega, por lo que los usuarios deben estar atentos a la fecha correspondiente para garantizar que continúen accediendo al beneficio del transporte estudiantil.