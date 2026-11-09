Poncho de Nigris alza la voz; defiende a Doña Alegría y reta a João Ferreira a subirse a Ring Royale

En el arranque de la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, la integración de Doña Alegría ha generado gran revuelo después de que, a 24 horas de su ingreso, la madre de Poncho de Nigris pidiera su salida del show tras vivir un tenso momento con Jaryel Román y João Ferreira
Ambos participantes decidieron bailarle a Leticia Guajardo, quien expresó su inconformidad ante este acto. Esto llevó a que tuviera unos roces con el creador de contenido brasileño, la situación escaló fuera de la casa obligando a Poncho de Nigris a retar al influencer a subirse al ring.
Noticia Destacada
La Mansión VIP 2026: Ellos son los participantes confirmados hasta el momento
Poncho de Nigris reta a João Ferreira a pelear en Ring Royale
Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Poncho de Nigris alzó la voz y defendió a su mamá de João Ferreira. El regiomontano comentó que el influencer fue “muy agresivo” al contestarle a Doña Alegría; por lo que extendía el reto de tener una pelea en Ring Royale.
“Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a Doña Alegría. Según tiene cinturones, ahí está Ring Royale a ver si es muy bueno”, escribió el conductor regiomontano en su cuenta de X.
De esta manera, el regio busca encauzar la controversia del reality hacia su plataforma de combate, la cual viene anunciando sus próximas funciones y cartelera. Hasta el momento, las interacciones dentro de La Mansión VIP 2 continúan generando interacción en redes sociales mediante las transmisiones en vivo y los apoyos del público