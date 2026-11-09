Poncho de Nigris alza la voz; defiende a Doña Alegría y reta a João Ferreira a subirse a Ring Royale

En el arranque de la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, la integración de Doña Alegría ha generado gran revuelo después de que, a 24 horas de su ingreso, la madre de Poncho de Nigris pidiera su salida del show tras vivir un tenso momento con Jaryel Román y João Ferreira

Ambos participantes decidieron bailarle a Leticia Guajardo, quien expresó su inconformidad ante este acto. Esto llevó a que tuviera unos roces con el creador de contenido brasileño, la situación escaló fuera de la casa obligando a Poncho de Nigris a retar al influencer a subirse al ring.

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Poncho de Nigris reta a João Ferreira a pelear en Ring Royale

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Poncho de Nigris alzó la voz y defendió a su mamá de João Ferreira. El regiomontano comentó que el influencer fue “muy agresivo” al contestarle a Doña Alegría; por lo que extendía el reto de tener una pelea en Ring Royale.

“Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a Doña Alegría. Según tiene cinturones, ahí está Ring Royale a ver si es muy bueno”, escribió el conductor regiomontano en su cuenta de X.

Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a doña alegría. Según tiene cinturones, ahí está ring royale a ver si es muy bueno 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 9, 2026

De esta manera, el regio busca encauzar la controversia del reality hacia su plataforma de combate, la cual viene anunciando sus próximas funciones y cartelera. Hasta el momento, las interacciones dentro de La Mansión VIP 2 continúan generando interacción en redes sociales mediante las transmisiones en vivo y los apoyos del público

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