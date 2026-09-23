Tarjetas Ko’ox se venderán en OXXO, Dunosusa y Súper Willys antes de terminar el año

Antes de terminar el año, las tarjetas del Ko’ox deberán venderse en tiendas de conveniencia y minisúper, aseguró Eduardo Zubieta Marco, director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

Según autoridades, hace unos meses se indicó que tentativamente se esperaba que este benefi cio para los usuarios entrara en vigor en octubre, en espera de que la empresa que produce las tarjetas atendiera dicha demanda, en convenio con la empresa transportista “Movibus”.

Zubieta Marco explicó que se ha logrado firmar convenios con tiendas, sobre todo aquellas que cuentan con un mayor número de sucursales, para que el mayor número de usuarios pueda obtener más rápido el plástico y abordar las unidades del Ko’ox.

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“Ya se fi rmaron convenios con diferentes tiendas, como Dunosusa, OXXO y Súper Willys, y se está en proceso para que se puedan vender las tarjetas en esos negocios, sobre todo porque son los que más tiendas tienen y será un gran benefi cio para los usuarios poder obtenerlas”, indicó Zubieta Marco.

Aunque todavía no hay fecha para que el plástico pueda llegar a los negocios comerciales más populares de la capital

campechana, el titular de la ARTEC aseguró que será antes de que termine el año.

“No me atrevo a dar una fecha porque depende más de la empresa ‘Movibus’, y sí, la venta de tarjetas del Ko’ox tiene que ser este año y, como sabemos, hay un OXXO o Willys cerca de los hogares”, manifestó Zubieta Marco.

Mientras no se logre este objetivo, los usuarios, cada vez que pierdan la tarjeta, tendrán que

realizar el trámite para adquirir nuevamente dicho documento y acceder al servicio de camiones, ya sea trasladándose a las instalaciones de la ARTEC, hasta el fraccionamiento Las Flores, o con personal de MOVIBUS, que mayormente las ofrece en los paraderos del mercado Pedro Sainz de Baranda y la Alameda Francisco de Paula Toro.

Esta situación también afecta a los cientos de campechanos que llegan de otros municipios

a la capital y tienen difi cultades para obtener una tarjeta del Ko’ox para abordar los modernos camiones, así como a los turistas nacionales y extranjeros que desconocen el mecanismo para obtener dicho plástico.

“Será un benefi cio, sobre todo para los turistas, porque cada vez son más las personas que poco a poco usan más el transporte del Ko’ox, así como el Tren Ligero”, indicó Zubieta Marco.