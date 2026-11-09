Detienen a hombre por retirar lonas de Madres Buscadoras en la Zona Hotelera de Cancún

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por retirar lonas colocadas por el colectivo Madres Buscadoras, que desde hace tres días mantiene un bloqueo en la Zona Hotelera de Cancún para visibilizar la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

De acuerdo con los señalamientos, el individuo habría quitado las mantas instaladas por las integrantes del colectivo, lo que derivó en la intervención de las autoridades y su posterior detención.

Al ser cuestionado por los policías, el hombre habría manifestado su inconformidad por las complicaciones de tránsito que enfrenta diariamente a consecuencia de la protesta.

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“Las quité porque ya me tienen harto, todos los días tengo que estar parado en el tráfico y dar muchas vueltas para llegar a mi casa”, habría expresado ante los agentes.

El hecho refleja la tensión que se ha generado en la Zona Hotelera entre las afectaciones a la movilidad que resienten automovilistas, trabajadores y residentes, y las acciones de protesta emprendidas por las madres buscadoras para exigir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Mientras el bloqueo continúa, el retiro de las lonas evidencia el choque entre el reclamo de las familias de personas desaparecidas y el malestar de quienes diariamente deben circular por uno de los principales corredores turísticos de Cancún.