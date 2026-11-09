Campeche cierra temporada de tortugas marinas 2026 con más de 5 mil nidos protegidos

La temporada de anidación de tortugas marinas 2026 concluyó con resultados que reflejan la actividad de los 15 campamentos tortugueros que operaron en el estado, donde se registraron miles de nidos protegidos y cientos de miles de crías liberadas al mar, de acuerdo con el balance preliminar presentado por autoridades ambientales.

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En el caso de la tortuga carey, los registros del Consejo Estatal de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas contabilizaron 3 mil 060 nidos y 207 mil 235 crías liberadas. Estas cifras todavía podrían modificarse, debido a que falta integrar los reportes de algunos campamentos, entre ellos los que están a cargo de la Universidad Autónoma del Carmen UNACAR, así como los de Chenkán e Isla Aguada.

Por su parte, la tortuga blanca o verde registró 2 mil 016 nidos protegidos y 28 mil 486 crías liberadas, principalmente en los campamentos de Sabancuy y Colonia Midas. También se reportó la presencia de tortuga lora en Playa Norte, donde se estimó un promedio de 150 huevos por evento de anidación y alrededor de 100 crías.

La tortuga verde o blanca sumó 2 mil 016 nidos resguardados y logró la liberación de 28 mil 486 crías. / Por Esto!

Durante esta temporada funcionaron 15 campamentos tortugueros. Aunque algunos espacios dejaron de operar, se incorporaron nuevos sitios de protección, como Salinas, en Calkiní, y Playa Norte, bajo responsabilidad de la UNACAR, lo que permitió mantener la cobertura de vigilancia en diferentes puntos del litoral campechano.

Entre las playas con mayor actividad destacó Punta Xen, con aproximadamente mil 554 registros de anidación, mientras que Isla del Carmen y San Lorenzo reportaron alrededor de 280 cada una, cifras que muestran una tendencia estable en los principales sitios de reproducción, aunque las autoridades destacaron la necesidad de mantener los esfuerzos de conservación.

JGH