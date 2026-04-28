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Hospital de Gineco Pediatría No. 15: la mayor apertura en 56 años en Campeche

En Ciudad del Carmen se inauguró el Hospital de Gineco Pediatría No. 15, el más importante en 56 años para Campeche. Cuenta con 101 camas y servicios especializados.

David Vázquez

Por David Vázquez

28 de abr de 2026

1 min

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Nuevo hospital del IMSS marca un hito en la salud de Campeche
Nuevo hospital del IMSS marca un hito en la salud de Campeche / Especial

El Hospital de Gineco Pediatría No. 15 de Ciudad del Carmen, Campeche, es la apertura más importante del Gobierno Federal en el primer cuatrimestre del año y el más relevante para la Entidad en 56 años, destacó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el espacio llevaba 14 años abandonado, por lo cual su apertura representa un gran avance tras un rescate iniciado con la actual administración federal, en colaboración con el Gobierno del Estado de Campeche.

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Señaló que en Campeche pasaron muchos años sin un nuevo hospital del IMSS, pues la última inauguración fue en 1970.

Actualmente están en operación 101 camas (46 censables y 55 no censables), 10 consultorios de especialidad, tres unidades de cuidados intensivos (adultos, pediátricos y neonatales) y tres salas de cirugía.

En cuanto a equipos de especialidad, funcionan aparatos de mastografía, rayos X y ultrasonido. Entre los servicios destacan tococirugía, laboratorio clínico y clínica de displasias. Las especialidades médicas incluyen pediatría, cirugía pediátrica, endocrinología, entre otras.

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