IMSS niega negligencia médica en Campeche y reporta mejoría de don Gabriel

Luego de la denuncia pública realizada por familiares de Gabriel G.N. por un presunto caso de negligencia médica en el Hospital General de Zona número 1 Dr. Abraham Azar Farah, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche aseguró que el paciente permanece bajo vigilancia clínica permanente y que su caso es supervisado directamente por la Jefatura de Prestaciones Médicas.

Noticia Destacada ¡Se calientan los ánimos en Tenabo! Palqueros mochan cables y sitian el palacio por apagón en la feria

La postura del instituto surge después de que la familia del hombre de 51 años acusara retrasos en el diagnóstico, falta de atención especializada y omisiones médicas que, afirman, han puesto en riesgo su salud desde el pasado 20 de abril, cuando comenzó a presentar síntomas neurológicos severos.

Al respecto, el IMSS detalló que durante el primer ingreso hospitalario del paciente, del 23 de abril al 7 de mayo, se le realizaron estudios relacionados con estructuras óseas, sistema vascular, parénquima cerebral y otros análisis paraclínicos, además de valoraciones por distintas especialidades médicas.

Don Gabriel fue hospitalizado desde abril por síntomas neurológicos severos.

La institución aclaró que el egreso del paciente fue determinado por una aparente mejoría clínica, sin embargo, reconoció que don Gabriel reingresó el domingo pasado por presentar desorientación y conducta incoherente.

Actualmente, aseguró el Seguro Social, el paciente continúa dentro de un protocolo diagnóstico y, hasta el lunes pasado, presentaba mejoría clínica.

Asimismo, el IMSS indicó que la Jefatura de Prestaciones Médicas mantiene supervisión directa del caso con el propósito de garantizar que se realicen los estudios y tratamientos necesarios, sustentados en evidencia clínica y bajo el criterio colegiado de los especialistas tratantes.

En respuesta a los señalamientos de la familia sobre presuntas irregularidades en la atención, la institución afirmó que cualquier conducta del personal médico que contravenga la normatividad será investigada por las áreas competentes, al tiempo que reiteró ser una institución respetuosa de la ley.

El organismo también informó que la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente establecerá contacto directo con los familiares del paciente para brindar acompañamiento, escuchar sus planteamientos y dar seguimiento al proceso de atención médica.

Finalmente, el IMSS en Campeche refrendó su compromiso con la atención médica oportuna, segura y con trato digno, asegurando que la salud de cada derechohabiente es prioridad para la institución.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH