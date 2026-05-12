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¡Se calientan los ánimos en Tenabo! Palqueros mochan cables y sitian el palacio por apagón en la feria

Palqueros de Tenabo protestaron por el corte de luz en el coso taurino, dañaron cables del transformador y exigieron diálogo con el ayuntamiento.

Jorge Amado Caamal

Por Jorge Amado Caamal

12 de may de 2026

1 min

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Caos en la feria de Tenabo: palqueros dejan sin luz el ruedo taurino
Caos en la feria de Tenabo: palqueros dejan sin luz el ruedo taurino / Jorge Amado Caamal

Palqueros se alborotan al ser suspendida la red eléctrica del coso taurino y, al darse cuenta, amocharon los cables del transformador, lo que orilló a que fueran en busca de la presidenta al palacio. Este martes acordonaron el palacio y la presidenta Mariela Sánchez solicitó una comisión para el diálogo, la cual ingresó a las 10 de la mañana y terminó a las 12 del día.

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Los palqueros quienes ingresaron al diálogo fueron Alex Mena Dzul y el socio palquero Román Chan Poot, quienes indicaron que la reunión en Cabildo fue por la actitud de la suspensión de la corriente a los palqueros, pues desconectaron en la madrugada la corriente del transformador. Es inconcebible esta actitud repudiable, pero en la reunión se comportaron como corderos y los palqueros aceptaron la culpa. Se dijo que el pago de piso de mil pesos por palquero sea absuelto, pero que en Cabildo lo acepten.

Según los palqueros, hoy va a coronar a su reina el ayuntamiento, la señorita Michelle Alejandra Uc Morales, y van a cortar el listón inaugural de la feria. Con la reunión en palacio, según sigue latente y por una orden de gobierno del estado, las cosas van a cambiar y dijeron que sí habrá luz en el ruedo taurino. Se pide la condonación del pago de derecho de piso y, al parecer, la charanga será pagada por palqueros y no por la presidenta.

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JGH

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