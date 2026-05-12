¡Se calientan los ánimos en Tenabo! Palqueros mochan cables y sitian el palacio por apagón en la feria

Palqueros se alborotan al ser suspendida la red eléctrica del coso taurino y, al darse cuenta, amocharon los cables del transformador, lo que orilló a que fueran en busca de la presidenta al palacio. Este martes acordonaron el palacio y la presidenta Mariela Sánchez solicitó una comisión para el diálogo, la cual ingresó a las 10 de la mañana y terminó a las 12 del día.

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Los palqueros quienes ingresaron al diálogo fueron Alex Mena Dzul y el socio palquero Román Chan Poot, quienes indicaron que la reunión en Cabildo fue por la actitud de la suspensión de la corriente a los palqueros, pues desconectaron en la madrugada la corriente del transformador. Es inconcebible esta actitud repudiable, pero en la reunión se comportaron como corderos y los palqueros aceptaron la culpa. Se dijo que el pago de piso de mil pesos por palquero sea absuelto, pero que en Cabildo lo acepten.

Según los palqueros, hoy va a coronar a su reina el ayuntamiento, la señorita Michelle Alejandra Uc Morales, y van a cortar el listón inaugural de la feria. Con la reunión en palacio, según sigue latente y por una orden de gobierno del estado, las cosas van a cambiar y dijeron que sí habrá luz en el ruedo taurino. Se pide la condonación del pago de derecho de piso y, al parecer, la charanga será pagada por palqueros y no por la presidenta.

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JGH